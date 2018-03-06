Передвижные медкомплексы закупят за 4 млн рублей в Хабаровском крае

Передвижные медицинские комплексы закупят на сумму более чем 4 млн рублей для оказания необходимой помощи жителям маленьких населенных пунктов Хабаровского края.

Новые передвижные медицинские комплексы планируют закупить для обеспечения необходимой медицинской помощью жителей отдаленных населенных пунктов. Численность этих пунктов не превышает 100 жителей, сообщает Vostokmedia.

В общей сложности выделено 4,4 млн рублей. Денежные средства были выделены из резервного фонда правительства России. В общей сложности правительством для развития медицины сельского значения было выделено из резервного фонда 3,5 млрд рублей.