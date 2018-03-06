Табло на остановках Хабаровска начнут работать почти без задержек

Табло на остановках общественного транспорта Хабаровска начнут работать почти в режиме реального времени. Об этом рассказал директор МБУ «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр» Денис Зозулинский.

Жителям Хабаровска представили новое современное информационное табло, которое должно будет предоставлять информацию о прибытии общественного транспорта, сообщает Vostokmedia.

Новая система более точная и позволит информировать пассажиров не о том, во сколько автобус должен прийти по расписанию, а о том, во сколько он приедет на самом деле с учетом дорожной ситуации.

Погрешность информации с прибытием транспорта будет составлять 20–30 секунд. Помимо столь удобного расписания, система будет обладать функцией построения маршрута.