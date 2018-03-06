Сотрудник банка похитил у клиентов 1 млн рублей в Якутии

Сотрудник банка похитил у клиентов, обслуживанием которых занимался, более 1 млн рублей в Якутии, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Сотрудник банка, пользуясь своим должностным положением, регулярно похищал денежные средства со счетов своих клиентов. Помимо этого, обвиняемый изготовил 15 поддельных документов с целью увеличить свое благосостояние.

Было возбуждено уголовное дело в отношении менеджера банка по факту хищения в особо крупном размере, сообщает ИА SakhaNews.

По версии следствия, все преступные деяния подозреваемый производил в период с июня 2014 года по апрель 2016 года. Прокуратура города Мирного утвердила обвинительное заключение, и дело было направлено в суд для рассмотрения его по существу.