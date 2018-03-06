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Система отопления в поселке Якутии заработала после ЧП на станции

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Система отопления в поселке Югоренок Усть-Майского района Якутии заработала в штатном режиме после чрезвычайного происшествия, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия).

В вахтовом поселке Югоренок завершены ремонтно-восстановительные работы в котельной «Центральная», которая обслуживает 240 человек в восьми жилых домах и три объекта социального значения. Для устранения проблемы и восстановления работы системы привлекались 26 специалистов, сообщает ИА SakhaNews.

Станция вышла из строя по причине пожара. Сообщение о происшествии поступило утром 19 февраля. В результате огонь уничтожил резервный источник питания. Основное оборудование котельной при пожаре не пострадало, однако режим ЧС был введен. Ситуация находилась под контролем правительства республики.

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