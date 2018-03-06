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41 млн рублей получит Краснодарский край на развитие сельской медицины

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41 млн рублей направлен из резервного фонда на развитие сельской медицины в Краснодарском крае. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 3 марта два распоряжения о выделении средств. Документы опубликованы на официальном сайте правительства страны.

Средства на развитие сельской медицины получит Краснодарский край из резервного фонда. В общей сложности край получит 41 млн рублей, из которых на сумму более чем 23 млн рублей планируют провести закупку модульных конструкций врачебных лабораторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, сообщают «Кубанские новости».

На остальные денежные средства планируют приобрести передвижные медицинские комплексы для оказания медицинской помощи малочисленным населенным пунктам, число жителей которых не превышает 100.

В общей сложности правительством для развития медицины сельского значения было выделено из резервного фонда 3,5 млрд рублей.

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