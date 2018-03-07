Судебным миротворцам не нашли места в бюджете

Правительство выступило против появления в российских судах «судебных примирителей», которые могут помочь сторонам найти компромисс. Ранее такой законопроект утвердил на заседании своего пленума Верховный суд РФ. В отзыве на документ (есть в распоряжении «Известий»), в частности, говорится, что он потребует дополнительных средств из бюджета, а функции примирения сейчас выполняют медиаторы. Однако в части развития альтернативных методов разрешения споров правительство законопроект поддержало.

Замечания правкомиссии к документу оказались принципиальными: из отзыва следует, что кабмин выступил против нового способа решения споров мирным путем — при участии судебного примирителя. ВС РФ предлагал ввести его в качестве дополнительной меры к уже существующей медиации (разрешение конфликта с помощью посредника).

Согласно проекту, судебный примиритель должен помогать сторонам найти компромисс, например, заключить мировое соглашение. У него будет право вести переговоры со сторонами и изучать представленные документы. Он также сможет советовать, как «урегулировать спор и сохранить деловые отношения». Новшества должны распространиться на арбитражные, гражданские дела и те, которые рассматриваются по правилам Кодекса административного судопроизводства — например о защите избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ, о ликвидации политических партий, а также о разделе между супругами совместно нажитого имущества.

Однако в правительстве напомнили, что сейчас функцию примирения сторон уже выполняют медиаторы. За помощью к ним стороны могут обратиться не только во время процесса, но и до него. Кроме того, реализация новелл потребует дополнительного бюджетного финансирования, говорится в отзыве.

По идее ВС, примирителями смогут быть судьи в отставке и работники аппарата суда с высшим юридическим образованием. Однако если на последних возложить дополнительные обязанности, это приведет к росту нагрузки и, как следствие, — к увеличению штатной численности аппарата суда, указали в правительстве. Не поддержал кабмин и идею ВС оплачивать работу судебных примирителей за счет госпошлины, которую уплачивают стороны. Такой подход противоречит Бюджетному кодексу РФ, следует из отзыва: по делам, которые рассматриваются в судах общей юрисдикции и мировых судах, госпошлина полностью зачисляется в местные бюджеты.

Помимо введения судебных примирителей, ВС предлагает закрепить в законодательстве и ряд других аналогичных процедур. Речь, в частности, идет о переговорах, сверке документов и посредничестве. Возможным их итогом могут стать мировое соглашение в отношении всех или части требований, частичное или полное признание иска, признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, а также соглашение по обстоятельствам дела и другие. В этой части правительство законопроект поддержало.

Управляющий партнер адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Сергей Бородин полагает, что в случае принятия инициативы ВС она не окажет существенного влияния на увеличение количества дел, которые разрешаются с помощью альтернативных процедур урегулирования споров. К медиаторам стороны обращаются крайне редко, а процедуры, предложенные в законопроекте (переговоры, сверка документов), уже сейчас эффективно используются лицами, участвующими в деле и не нуждаются в отдельной законодательной регламентации. Одна из основных задач законопроекта — снижение нагрузки на судей, полагает эксперт.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев полагает, что инициатива ВС позволит не только разгрузить суды, но снизить на бытовом уровне конфликтность в обществе, однако некоторые положения проекта нуждаются в более тщательной проработке и дополнительных разъяснениях. По его мнению, в обществе объективно существует потребность в развитии новых эффективных механизмов разрешения споров. Эксперт отметил, что в проекте предусматривается гибкая и многоплановая модель содействия суда примирению сторон, которое может осуществляться в различных формах.