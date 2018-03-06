Массовые рейды против пьяных водителей пройдут в Тамбове

Инспекторы ГИБДД в праздничные и выходные дни проведут рейды по профилактике аварийности с участием пьяных водителей в Тамбове, массовые проверки ожидаются с 7 по 11 марта.

Сотрудники ДПС будут дежурить вечером и в ночь с 7 на 8 марта с 19 до 3 часов, а также на протяжении всех выходных дней. Полицейские будут не только самостоятельно следить за транспортом, но и принимать сообщения от жителей Тамбова о подозрительном поведении водителей, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

С начала года в Тамбовской области по вине пьяных автомобилистов произошло 12 аварий, в результате которых семь человек погибли, 15 человек получили травмы. Еще в 36 авариях пострадали только транспортные средства. За два месяца 2018 года инспекторы ГИБДД отстранили от управления транспортным средством 595 водителей с признаками опьянения.