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Вандалы осквернили памятник в Орле

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В Орле по факту осквернения памятника возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Сообщение о том, что на постамент трехфигурной композиции на стрелке Оки и Орлика неизвестные нанесли неприличную надпись, появилось в группе «Граждане Орла» в Facebook. Как передает InfoOrel.ru, полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению.

Как ранее писал портал iz.ru, вандалы повредили в Новороссийске памятник хамсе — рыбе, благодаря которой город был спасен от голода в годы Великой Отечественной войны. Скульптура представляет собой косяк из 450 рыб, движущийся по воздуху в сторону моря. В этом виде она, однако, не простояла и двух месяцев: злоумышленники начали отламывать рыбок и разбирать их на сувениры. Местные власти установили камеры вокруг памятника, а также выделили деньги на его восстановление.

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