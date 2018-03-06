Путин рассказал о самостоятельных игроках на международной арене

Россия и еще несколько стран являются самостоятельными игроками. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью Владимиру Соловьеву в фильме «Новый миропорядок».

На вопрос, кто в мире является самостоятельным игроком, глава государства ответил: «Россия». После паузы президент добавил: «Есть еще несколько стран, но я за них не отвечаю», не уточнив, какие это государства.

Тизер фильма «Новый миропорядок» опубликован на странице Владимира Соловьева в социальной сети.

После выступления перед Федеральным собранием, которое состоялось 1 марта, Владимир Путин дал интервью NBC.