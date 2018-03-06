Четыре школы и восемь классов закрыли из-за ОРВИ в Сахалинской области

Четыре общеобразовательные школы и восемь классов были закрыты в связи с распространением заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Сахалинской области. Об этом сообщили сегодня, 6 марта, на брифинге управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

По области было принято решение закрыть полностью четыре общеобразовательные школы. Одна из них находится в Корсаковском районе, остальные три — в Ногликском. Помимо этого, закрыли восемь классов в муниципальных образованиях Южно-Сахалинска, Корсакова и Макаровском районе, сообщает ИА SakhalinMedia.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по области Ольги Фунтусовой, только за прошлую неделю было зафиксировано 5,3 тыс. случаев заболеваемости. Это на 46% превышает пороговый уровень. Также Ольга Фунтусова добавила, что это обычный сезон подъема заболеваемости.