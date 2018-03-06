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Сотни лошадей и коров брошены на произвол судьбы под Красноярском

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Жители поселка Миндерла Красноярского края обеспокоены судьбой брошенных лошадей и коров. Около 400 домашних животных оказались без надзора после ареста их хозяина.

Как сообщает Сибирское агентство новостей со ссылкой на очевидцев, коровы и лошади сейчас пасутся рядом с мусорным полигоном. Только там они могут найти себе пропитание. Люди сетуют — найти столько сена невозможно, ведь только один рулон стоит около 3 тыс. рублей.

Как выяснило агентство, фермерское хозяйство принадлежит частному предпринимателю. Однако в конце 2017 года он оказался подозреваемым по делу о махинациях с краевыми грантами.

Между тем сельские власти пока бессильны в решении этого вопроса, поскольку у них нет законных оснований для того, чтобы определить судьбу животных.

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