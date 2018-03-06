Шойгу призвал губернаторов изыскать места в детсадах для детей военных

Проблема с садами для детей военных сдвинулась с места. Места начали находиться, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу стал спрашивать с губернаторов лично.

«С начала года в селекторных совещаниях приняли участие 12 глав субъектов РФ. Должен сказать, что это принесло первые ощутимые результаты. Возможность посещать детский сад получили 2143 ребенка, трудоустроены 1473 члена семей военнослужащих. Вместе с тем проблема по-прежнему остается актуальной», — сказал Шойгу.

В этот раз в селекторе участвовали главы еще трех регионов. В Амурской области заявили — оставшихся 13 детей пристроят к августу. Шойгу дал месяц.

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