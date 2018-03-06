Армию и флот поддержат группировка военных спутников

Армию и флот поддержит орбитальная группировка военных спутников. На селекторном совещании глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что сейчас в РФ изготавливают космические аппараты «Пион-НКС» и «Барс-М».

«Президент России не раз подчеркивал, что наши армия и флот должны не только отвечать требованиям сегодняшнего дня, но и быть готовыми к завтрашним способам ведения вооруженной борьбы. Безусловно, решение этой задачи напрямую зависит от наличия современной орбитальной группировки спутников военного назначения. Только при поддержке из космоса можно добиться наибольшей эффективности действий Вооруженных сил. Поэтому мы уделяем особое внимание данному направлению деятельности», — отметил министр.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.