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Армию и флот поддержат группировка военных спутников

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Армию и флот поддержит орбитальная группировка военных спутников. На селекторном совещании глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что сейчас в РФ изготавливают космические аппараты «Пион-НКС» и «Барс-М».

«Президент России не раз подчеркивал, что наши армия и флот должны не только отвечать требованиям сегодняшнего дня, но и быть готовыми к завтрашним способам ведения вооруженной борьбы. Безусловно, решение этой задачи напрямую зависит от наличия современной орбитальной группировки спутников военного назначения. Только при поддержке из космоса можно добиться наибольшей эффективности действий Вооруженных сил. Поэтому мы уделяем особое внимание данному направлению деятельности», — отметил министр.

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