Южно-сахалинская компания потратит 44 млн рублей на фонарные столбы

Южно-сахалинская компания «Электросервис» потратит 44 млн рублей на фонарные столбы, информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.

Фонарные столбы и кронштейны планирует установить компания из Южно-Сахалинска на улицах города. Для этого 23 марта пройдет аукцион на выбор подрядной организации, сообщает ИА SakhalinMedia.

Исходя из документации, исполнитель будет обязан установить 924 опоры под освещение и столько же кронштейнов. Каждая опора будет высотой 8 м.

В общей сложности стоимость работ не должна превышать 43,7 млн рублей. Финансировать проект компания «Электросервис» будет из собственных средств.

Помимо этого, поставщик обязан будет дать гарантию на опоры сроком не менее чем год, а на защитное покрытие — не менее трех лет.