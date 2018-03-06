ФСБ задержала незаконных продавцов оружия

ФСБ провела спецоперацию в 27 регионах страны. Задержаны организатор преступной группировки и его сообщники. Жители Великого Новгорода незаконно продавали оружие.

Криминальный бизнес охватил почти всю страну. География покупателей не менее масштабна: от южной части России до Сибири. У лиц, причастных к деятельности группировки, проведены обыски.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.