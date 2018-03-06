Лучшую среди девушек-военнослужащих определяют в Ярославской области

Лучшую среди девушек-ракетчиц определяют в Ярославской области в конкурсе «Макияж под камуфляж». У соревнования шесть этапов: метание гранаты, химзащита, первая помощь, разборка автомата, стрельба и кулинарный этап.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.