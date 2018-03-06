Власти Пскова задумались об открытии вытрезвителя в городе

В Пскове может быть открыт вытрезвитель в ближайшее время. Вопрос обсуждался на сессии депутатов городской думы. На заседании выступил начальник УМВД Сергей Сурин, который заявил о необходимости такого учреждения в городе, особенно в праздничные дни. По его словам, сейчас правоохранители вынуждены доставлять нетрезвых горожан в медучреждения.

Как отмечает Псковское агентство информации, у депутатов и представителей полиции возник вопрос, какое учреждение должно открывать вытрезвители, поскольку правовой основы в этой области сейчас не хватает.

Между тем, по словам главы администрации Пскова Александра Братчикова, есть поручение главам всех регионов открывать вытрезвители. И везде они создаются под эгидой муниципалитета.

Коммерческие структуры готовы проводить ремонт в уже выделенных для этих целей помещениях, но необходимо финансирование из областного бюджета, отметил градоначальник.

Сегодня стало известно о том, что на базе городской клинической больницы Калининграда будет открыто отделение-вытрезвитель для нуждающихся в помощи болельщиков во время ЧМ-2018.