Крупный концертный зал построят в Казани

Власти Казани подбирают место для строительства концертного зала, который станет крупнейшим в городе: планируемая вместимость — около 3 тыс. человек. Об этом рассказал мэр Ильсур Метшин.

По его словам, благодаря размерам новой площадки концерты будут доступными для жителей. Об этом сообщает ProKazan.ru. Среди вариантов расположения оказались территории за дворцом единоборств «Ак Барс», между центром семьи «Казан» и «Ривьерой», у пескобазы рядом с Адмиралтейской слободой.

Портал iz.ru сообщал, что в обновленном недавно Доме культуры имени Ленина в Казани планируют открыть первый муниципальный кинотеатр. Основная часть зала будет представлена в стиле сталинского ампира, а кресла и убранство сцены предстанут в более современном стиле хайтек. В 2017 году в здании провели масштабные работы по реконструкции.