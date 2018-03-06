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Министерства поделятся землей с гражданами

Неиспользуемые ведомственные территории планируют передавать для жилищного строительства
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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Принадлежащие министерствам и ведомствам неиспользуемые территории будут передавать под строительство жилья. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев во время рабочей встречи с гендиректором АО «Дом.рф» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования) Александром Плутником. 1 марта в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить доступность жилья для россиян.

По словам главы правительства, нужно работать над задачей по выделению земель для строительства жилья и сконцентрировать усилия, в том числе и административные, для того, чтобы принадлежащие ведомствам территории не пустовали, не приходили в бесхозное состояние.

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— Я знаю, что далеко не все ведомства с легкостью с этими землями расстаются, всегда выдвигается масса уважительных причин. Но на самом деле жилье действительно является одной из главных ценностей для наших граждан, и совершенно понятно, что, выбирая между разными программами, мы должны предпочтение отдавать строительству жилья в удобных для людей городских зонах, — заявил Дмитрий Медведев.

Владимир Путин 1 марта поставил задачу увеличить объемы строительства жилья в стране с 80 млн до 120 млн кв. м в год. Это позволит ежегодно улучшать жилищные условия 5 млн семей. Чтобы выйти на эти показатели в среднесрочной перспективе, по словам гендиректора «Дом.рф», необходимо уже сегодня активно изыскивать земельные участки для такого строительства.

— В прошлом году нам удалось вовлечь рекордный объем федеральной земли под жилье — 3,5 тыс. га. Вместе с тем по этому вопросу мы просим вашей дополнительной поддержки, поскольку объемы вовлечения необходимо увеличивать и сам процесс в настоящий момент связан с большим количеством согласований, — сообщил премьер-министру Александр Плутник.

По данным Минстроя, объемы ввода жилья в январе 2018 года достигли 4,7 млн кв. м, это на 9% превышает аналогичный показатель прошлого года.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что средняя ставка ипотеки в РФ, сейчас составляющая немногим менее 10% годовых, должна в перспективе снизиться до 7–8%. При этом стремиться нужно именно к 7%, подчеркнул глава государства. В «Дом.рф» ожидают, что в текущем году в России 1,3 млн семей улучшат жилищные условия с помощью ипотечного кредитования, а объемы выданных средств вырастут до уровня 2,5–2,7 трлн рублей.

— Мы сегодня строим гораздо больше, чем это было даже в советские времена и тем более в постсоветские — в 1990-е и 2000-е годы, что само по себе отрадный факт. Не менее важным показателем является увеличение количества ипотечных кредитов, которые за последние 15–16 лет стартовали практически с нулевой отметки до очень значимых для нашей экономики и, самое главное, для граждан величин, — отметил Дмитрий Медведев.

Глава «Дом.рф» сообщил, что ситуация в стране является благоприятной для развития рынка жилищного кредитования.

— Это естественный рост, который со временем будет набирать обороты, и важно, чтобы этот рост был качественным, чтобы качество ипотечного портфеля оставалось на том уровне, как оно есть сегодня, — отметил Александр Плутник.

По данным ЦБ, за 2017 год средневзвешенная ставка по ипотеке в России снизилась на два процентных пункта, в январе нынешнего года она достигла 9,8%. Объем выданных кредитов по ипотеке в прошлом году вырос на 37,2%, до 2 трлн рублей.

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