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Инспекторы проехали 8 тыс. км в ходе проверки Полистовского заказника

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Государственные инспекторы Полистовского заповедника в Псковской области провели патрулирование особо охраняемой природной территории. За два зимних месяца 2018 года они преодолели 7570 км.

Как рассказали «Псковской ленте новостей» в администрации заповедника, в основном инспекторы передвигались на «УАЗах», но иногда самые труднодоступные участки приходилось проходить пешком.

Всего же было совершено за это время 40 рейдов. Маршруты проходили вдоль границ заповедника. А на его территории инспектировались внутриболотные озера и острова.

Агентство отмечает, что специалисты также устанавливали знаки на границе заказника. Так, вдоль его восточной стороны протяженностью более 20 км появились 50 новых указателей. Сотрудники отметили, что в этом году люди стали более законопослушными — зимой ни одного факта нарушений природоохранного режима выявлено не было.

Во время рейда специалисты зафиксировали начало гона у волков, на болотных островах появились лоси и белые куропатки, занесенные в Красную книгу России.

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