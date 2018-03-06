Водитель из Брянска доказывает право ездить с перевернутым госномером

Житель Брянска через суд пытается обжаловать штраф, который инспекторы ГИБДД ему выписали за перевернутый государственный регистрационный номер на машине.

Инспекторы выписали штраф водителю Ford Focus в ноябре 2017 года. Мужчина пытался обжаловать постановление через заместителя командира отдельного батальона ДПС, затем через районный суд. По мнению автомобилиста, требования правил дорожного движения не содержат прямого запрета на установку госномера в перевернутом виде, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Когда районный суд не отменил штраф, житель Брянска обжаловал решение в областном суде. Апелляционная инстанция увидела недоработки при первичном рассмотрении дела и отправила материалы на повторное изучение.