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Водителя лишили прав на 31 год и отправили в колонию в Красноярском крае

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Мужчину лишили прав на вождение транспортным средством на 31,5 год и отправили в колонию на два года в Назарово Красноярского края.

В октябре 2017 года инспекторы Госавтоинспекции остановили автомобиль, которым управлял 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разбирательства выяснилось, что подобный проступок за мужчиной далеко не первый, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Нарушитель привлекался за вождение в нетрезвом виде к административной и уголовной ответственности и был лишен прав водить транспортное средство на 378 месяцев, то есть до 2045 года.

На этот раз было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Дело было передано в суд, который постановил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселения.

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