СК проводит проверку по факту смерти младенца в роддоме Уфы

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти новорожденного в одном из родильных домов Уфы. По факту результатов проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела

Как уточняет «МедиаКорСеть», инцидент произошел 19 февраля. В районной больнице беременной женщине не смогли остановить кровотечение и отправили ее в Уфу. В роддоме роженице экстренно сделали кесарево сечение, однако ребенок наглотался крови и умер через три для в реанимации.

Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти малыша. Изъята вся медицинская документация.

В середине февраля портал iz.ru сообщал о том, что перед судом в Астрахани предстанет заведующий отделением областной больницы за смерть двухмесячного младенца.