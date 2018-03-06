Грабитель офисов микрозаймов задержан в Красноярске

Мужчина, который нападал на офисы микрозаймов с ножом, был задержан в Красноярске в ходе спецоперации, сообщает пресс-служба краевой полиции.

Правоохранительные органы провели спланированную операцию, в ходе которой задержали злоумышленника. Задержание произошло в очередном офисе микрозаймов, куда грабитель ворвался с ножом и в маске с целью совершить ограбление, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Сообщения о нападении в правоохранительные органы стали поступать из разнообразных центров микрозаймов города с начала 2018 года. Каждый раз преступник действовал по одной и той же схеме. Но на этот раз в офисе его ждали оперативники Управления уголовного розыска, которые и провели задержание.

Злоумышленником оказался ранее судимый житель города Заозерного 1989 года рождения. В ходе работы была установлена причастность задержанного к еще четырем подобным эпизодам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.