Волгоградский депутат сломал ногу и обвинил в этом коммунальщиков

Депутат Волгоградской областной думы от КПРФ Михаил Таранцов сломал ногу из-за местных коммунальщиков. Парламентарий поскользнулся и упал в сугроб. В больнице ему придется оставаться как минимум еще месяц.

Виновными в происшествии депутат считает коммунальщиков, плохо расчищающих улицы. Михаил Таранцов сообщил, что он «подумает» и проконсультируется с коллегами по фракции насчет того, стоит ли принимать какие-либо юридические меры по отношению к управляющей компании. Об этом сообщает ресурс novostivolgograda.ru.

Напомним, оригинальный способ защиты автомобилей от сосулек избрали работники коммунальных служб в Мурманске. Они прикрывают машины картоном, чтобы падающие с крыши куски льда их не повредили.

Портал iz.ru 14 февраля сообщал о том, что в Воронеже борьба коммунальщиков с сосульками закончилась потопом. Предположительно во время работ была задета труба, из-за чего на жителей многоэтажки с потолка обрушился горячий ливень.