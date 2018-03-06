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Кондитерскую фабрику в Воронеже заставят отключить громкие генераторы

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Суд Воронежа признал ООО «КДВ Воронеж» виновным в нарушении санитарных правил и норм гигиены. Кондитерская фабрика обязана на два месяца отключить свои электрогенераторы.

Как отмечает ИА «Абирег», решение было принято на основании проверки, проведенной региональным управлением Роспотребнадзора. Выяснилось, что для бесперебойной работы фабрика использует круглосуточно 20 дизельных генераторных установок контейнерного типа мощностью от 250 кВт до 1 тыс. кВт. Площадка, где они установлены, находится всего в 48 м от ближайшей жилой застройки.

Согласно дневным измерениям шума, эквивалентный уровень звука установок превысил гигиенический норматив. Кроме того, выяснилось, что защитный экран у пяти установок сделан не из специальных шумопоглощающих материалов.

Агентство отмечает, что в 2017 году это предприятие уже привлекалось к ответственности за такое же нарушение. Работа пяти генераторов была приостановлена почти на месяц.

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