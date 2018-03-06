Двух милиционеров арестовали по подозрению в пытках по делу 2004 года

В Нижнем Новгороде под стражу заключили двух бывших сотрудников милиции. Они проходят подозреваемыми по делу о похищении и избиении в 2004 году.

Как уточняет ИА «НьюсНН», речь идет о похищении жителя Нижнего Новгорода Александра Новоселова. По его свидетельствам, милиционеры похитили его, отвезли в лес и при помощи пыток заставляли признаться в покушении на местного предпринимателя Олега Сорокина.

На момент совершения преступления Новоселов был помощником виц-спикера областного заксобрания Михаила Дикина, которого впоследствии и обвинили в покушении на бизнесмена.

Первоначально прокуратура отказывалась возбуждать уголовное дело против милиционеров, заявляя, что похищение Новоселова было следственным экспериментом. Однако юристы Комитета против пыток подали жалобу на это решение в Европейский суд по правам человека.

В 2013 году суд в Страсбурге признал, что Новоселова действительно пытали, а расследование дела было поверхностным и формалистским. Россию обязали выплатить пострадавшему €27,5 тыс. После этого, в ноябре 2014 года, Верховный суд РФ постановил возобновить производство по жалобе Новоселова.

Сам Сорокин, который сейчас занимает позицию вице-спикером регионального заксобрания, подозревается в незаконном оказании услуг имущественного характера в особо крупном размере. Его арест продлен до 15 мая.