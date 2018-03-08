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Земная красота

Что известно о Дарье Картышовой, которая будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Земля»
Фото: ТАСС/Артур Лебедев
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Земная красота
2018-03-06 15:36:52">
2018-03-06 15:36:52
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На конкурсе красоты «Мисс Земля» Россию представит Дарья Картышова. В прошлом году девушка стала «Мисс Нижний Новгород», обойдя 11 соперниц, и отправилась на соревнование «Краса России» в Сочи. Там, впечатлив жюри своими нарядами и дружелюбием, она стала победительницей в номинации «Мисс Земля» и получила право поехать на международный смотр от России. «Мисс Земля» пройдет на Филиппинах осенью 2018 года. Что известно об очаровательной Даше и кто раньше становился первой красавицей планеты — в материале портала iz.ru.

90-63-96

Дарье 23 года, она окончила Нижегородский государственный университет имени Лобачевского.

Девушка профессионально занимается спортивными бальными танцами. По данным ГТРК «Нижний Новгород», Картышова с партнером являются 25-й парой мира по латиноамериканской программе. Ее партнер — танцор из Чехии. Чтобы работать с ним, она переехала в эту страну, где прожила три года.

В свое время Картышова завоевала титул мисс футбольного клуба «Волга», а также была первой вице-мисс российской футбольной премьер-лиги.

СМИ прознали о ее параметрах: 90-63-96, рост 173 см. 

В будущем девушка планирует начать карьеру телеведущей.

За короной

Подготовка к всероссийскому конкурсу длилась месяц и, по словам девушки, проходила следующим образом: «Сначала у нас была пробежка, потом завтрак, и сразу начинаются репетиции, три раза в день. С 10 утра до самого обеда, и нас могли задержать! У нас уже 15 минут прошло от обеда, но не отпускали. Потом час отдыха, репетиция, ужин, и снова вечерняя репетиция».

При этом организаторы мероприятия строго следили за питанием участниц. Девушки даже отказывали себе в блинах на Масленицу.

«Я не могу просто прийти поучаствовать, я всегда иду за короной, всегда иду за первым местом. Если мне сказали похудеть, то я похудею. За месяц, не важно. Вот и весь секрет, как мне удалось добиться первого места», — раскрыла формулу успеха красавица.

Непосредственно перед «Красой России» ей пришлось сбросить 7 кг. «Еще на 12 кг я похудела перед региональным этапом конкурса», —  поделилась Картышова.

В разговоре с «РИА Новости» девушка выразила уверенность, что ей удастся достойно выступить на «Мисс Земля». «Надо будет привести себя в идеальный порядок и вспомнить английский язык», — отметила она. 

Земля, Огонь, Вода, Воздух

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«Мисс Земля» проводится ежегодно под эгидой ООН. Основная идея мероприятия — привлечь внимание к проблемам экологии. Победительница конкурса становится представителем Фонда «Мисс Земля», который, в частности, сотрудничает с Greenpeace и WWF, а также участвует в Программе ООН по защите окружающей среды. 

Первый раз «Мисс Земля» прошел в 2001 году. Чаще всего смотр организовывали на Филиппинах. Первые несколько лет для полуфинала отбирали десять девушек, затем их число увеличили до 16. В финале в итоге оказываются восемь, одна из них становится победительницей, еще трое — вице-мисс. Последние получают титулы: «Мисс Огонь», «Мисс Вода», «Мисс Воздух». 

В международном смотре принимают участие представительницы множества стран. За последние пять лет девушки с Филиппин завоевывали главный титул трижды. Россиянки не выигрывали конкурс ни разу.

В 2017 году Лада Акимова из Екатеринбурга стала «Мисс Огонь». 

Однако самой красивой девушкой планеты признали филиппинку Карен Ибаско.

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