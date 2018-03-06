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Из-за фальшивых купюр в Тюмени возникли проблемы с оплатой транспорта

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В Тюмени возросло количество фальшивых купюр номиналом 1000 рублей, об этом сообщают представители Тюменской транспортной системы, которая сейчас может работать с перебоями в приеме наличных.

Жители города могут столкнуться с проблемами при пополнении баланса транспортных карт через терминалы ТТС. Представители системы предлагают пользоваться купюрами других номиналов или пополнять баланс безналичным путем. До обновления программного обеспечения возможны перебои с приемом банкнот 1000 рублей, сообщает портал «Наш город».

Сообщается также, что большинство тюменцев сейчас пользуются безналичными способами оплаты транспорта — с помощью транспортной карты или мобильных телефонов. Если в первой половине декабря 2017 года «безналом» расплатились 83 тыс. пассажиров, то с 1 по 15 февраля 2018 году уже более 306 тыс. пассажиров.

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