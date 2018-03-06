В Индии отец отрубил сыну руку в попытке отучить его от просмотра порно

В индийском городе Хайдарабад (штат Телангана) мужчина отрубил кисть руки своему сыну, чтобы он перестал смотреть фильмы для взрослых. Об этом сообщает агентство IANS.

Как заявил 45-летний Мохаммед Кайюм Курейши, подобная привычка подростка отрицательно влияла на профессиональные достижения и самочувствие юноши. Когда 19-летний Халед спал, отец лишил его кисти правой руки мясницким тесаком.

На данный момент подросток госпитализирован. Врачи полагают, что пришить отрубленную конечность не удастся. Отца молодого человека обвиняют в покушении на убийство.

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