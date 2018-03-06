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Банкоматы в Екатеринбурге не принимают новые купюры

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Жители Екатеринбурга пожаловались на банкоматы, которые до сих пор не принимают купюры номиналом 2000 рублей, на перенастройку терминалов банкам потребуется еще почти месяц.

Как поясняют в банках, возникли сложности при перепрограммировании техники. В результате жители Екатеринбурга не могут пополнить счет или оплатить кредит через банкомат, используя новые банкноты номиналом 2000 рублей, пишет ИА «Ура.ру». При этом купюры поступили в обращение еще в октябре 2017 года.

Изначально планировалось, что перенастройка техники завершится в январе. Однако, по словам горожан, банкоматы до сих пор не принимают обновленные деньги. По новым прогнозам, терминалы будут подготовлены к 1 апреля.

В целом, российские банки планируют завершить переоборудование своих банкоматов до июля 2018 года.

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