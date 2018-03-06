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Около 9 тыс. т рыбы выгрузили за последние дни в порту Мурманска

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Мойвенная путина активно идет в Баренцевом море. Так, по сообщению представителя перегрузочного комплекса АО ММРП, в период со 2 по 5 марта в порту Мурманска было выгружено 8698 т рыбы.

Мойву в морской рыбный порт доставили траулеры «Капитан Сулимов» и «Серпухов», а также судна «Silver Copenhagen» и «Holmfoss», уточняет ИА « Би-порт». Чтобы суда не стояли в очереди, было принято решение увеличить количество докеров.  

Как ожидается, сегодня в порт Мурманска подойдет еще одно судно «Капродон», на борту которого 520 т трески и пикши.

Агентство добавляет, что около двух третей выгруженной рыбы было отправлено в фурах за пределы региона. Остальная часть груза сейчас остается в холодильнике. Ожидается, что и эта рыба будет отправлена из Мурманска в другие части страны или на экспорт.

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