МЧС открыло онлайн-регистрацию туристов в Иркутской области

МЧС открыло онлайн-регистрацию туристов и туристических групп в Иркутской области, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Сайт агентства по туризму Иркутской области разместил у себя на странице форму регистрации туристов для онлайн заполнения. Онлайн заявки могут улучшить качество сервиса, а также повысят его скорость. Регистрация, как и в обычной заявке, является добровольной, но службы МЧС рекомендуют регистрировать свои маршруты на случай чрезвычайных ситуаций.

Помимо этого, на сайте размещено много информации, которая может помочь как новичку-туристу, так и опытному путешественнику. В числе полезной информации можно будет найти и туристические тропы Иркутской области, и список необходимого снаряжения, сообщает ИА IrkutskMedia.

Разработаны все маршруты и услуги в связи с большим увеличением туристического потока на территорию Иркутской области.