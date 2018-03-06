Бизнесмен в Удмуртии осужден за подкуп при закупке машин скорой помощи

Директор компании ООО «Компания АльфаМедикалГрупп» в Ижевске получил семь лет колонии строгого режима за коммерческий подкуп в особо крупном размере.

В 2016 году минздрав Удмуртии разместил аукцион на закупку автомобилей скорой помощи. Осужденный узнал, что одним из участников аукциона стало общество «Новак», и потребовал у директора этой компании 2,5 млн рублей, угрожая затянуть торги. Однако победителем всё же стал потерпевший. Об этом сообщает ИА «Сусанин». В августе 2017 года злоумышленника задержали при получении от директора компании-конкурента 1,5 млн рублей за отзыв жалобы из регионального ФАС.

Как писал портал iz.ru, в Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации сельского поселения Архангельский. Женщина подозревается в получении взятки писчей бумагой формата А4. По данным следствия, два местных жителя были приговорены судом к обязательным работам. Женщина-администратор внесла в их учетные табели фиктивные данные об отработанном времени. За это от одного из них она получила 7,5 тыс. рублей наличными, а от второго — упаковку бумаги.