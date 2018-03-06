Прямой эфир

Бизнесмен в Удмуртии осужден за подкуп при закупке машин скорой помощи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор компании ООО «Компания АльфаМедикалГрупп» в Ижевске получил семь лет колонии строгого режима за коммерческий подкуп в особо крупном размере. 

В 2016 году минздрав Удмуртии разместил аукцион на закупку автомобилей скорой помощи. Осужденный узнал, что одним из участников аукциона стало общество «Новак», и потребовал у директора этой компании 2,5 млн рублей, угрожая затянуть торги. Однако победителем всё же стал потерпевший. Об этом сообщает ИА «Сусанин». В августе 2017 года злоумышленника задержали при получении от директора компании-конкурента 1,5 млн рублей за отзыв жалобы из регионального ФАС. 

Как писал портал iz.ru, в Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации сельского поселения Архангельский. Женщина подозревается в получении взятки писчей бумагой формата А4. По данным следствия, два местных жителя были приговорены судом к обязательным работам. Женщина-администратор внесла в их учетные табели фиктивные данные об отработанном времени. За это от одного из них она получила 7,5 тыс. рублей наличными, а от второго — упаковку бумаги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД получил 4,5 года колонии
Чиновниц в Тамбовской области будут судить за подкуп полицейского

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017