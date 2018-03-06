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Занятия в школах Ульяновска рекомендуют отменить из-за морозов

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В Ульяновской области синоптики вновь прогнозируют ночное похолодание, в связи с этим школам рекомендовано принять меры по отмене занятий.

Ожидается, что температура ночью в Ульяновске упадет до –25 градусов при порывах ветра до 10 м/с. В связи с этим министерство образования региона рекомендует принять учебным заведениям решение об отмене занятий 7 марта, сообщает сайт 1ul.ru.

На прошлой неделе в связи с заморозками учебу уже прекращали. Согласно прогнозам, ближайшие выходные в регионе еще будут холодными, а с понедельника ожидается потепление с плюсовыми температурами.

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