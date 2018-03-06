Пенсионерка протаранила «УАЗ» на дороге Якутск–Магадан

Пенсионерка на иномарке протаранила «УАЗ» на автомобильной дороге Якутск–Магадан, сообщает группа по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Магаданской области.

Авария произошла сегодня утром, 6 марта, около 8:40 на 1944-м км федеральной трассы Якутск–Магадан. Автомобиль Mitsubishi Mirage под управлением 56-летней женщины выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «УАЗ», сообщает ИА MagadanMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель иномарки. Женщина получила различные телесные травмы и была госпитализирована в Хасынскую районную больницу.

По информации ОГИБДД УМВД, причиной аварии стало то, что женщина-водитель в какой-то момент потеряла контроль над транспортным средством. Обстоятельства аварии выясняются.