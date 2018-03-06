Шторм «Эмма» принес в Великобританию холода и непогоду

Холода в Шотландию, Англию, Северную Ирландию и Уэльс принес шторм «Эмма». Улицы скованы льдом, сотрудники коммунальных служб и волонтеры сутками расчищают сугробы. Полки крупных супермаркетов опустели, жители сметают еду и воду с прилавков.

В стране ввели максимальный «красный» уровень опасности. Авиарейсы задерживаются, поезда стоят в тоннелях. На северо-востоке Британии более 25 тыс. домов остались без света. Из-за неисправности подземных кабелей на электростанции вспыхнул пожар.

Холода не выдерживает и местная фауна. Пляжи усыпаны морскими звездами, они погибли из-за перепада температур.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.