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Дворкович стал председателем оргкомитета по подготовке ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович был назначен на пост председателя оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу «Россия-2018». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Виталия Мутко.

«Мы приняли решение, что генеральным директором оргкомитета является Алексей Сорокин, мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его (оргкомитет. — Ред.)», — сказал он.

В декабре прошлого года Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза (РФС). Исполняющим обязанности был назначен Александр Алаев, гендиректор РФС. Мутко также заявил о готовности покинуть пост оргкомитета чемпионата мира.

В пресс-службе Дворковича также сообщили, что он сменит Мутко в должности координатора от правительства РФ по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018. Соответствующий документ премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал 3 марта.

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