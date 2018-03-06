СК проводит проверку по факту гибели мужчины в пожаре в Карелии

Сортавальский межрайонный следственный отдел по Карелии начал проверку по факту гибели мужчины во время пожара в Питкярантском районе республики. По факту проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет ИА «Карелinform», возгорание возникло в одной из квартир жилого дома в поселке Кирккоеки в ночь на 6 марта. Во время тушения пожарные обнаружили тело 49-летнего хозяина квартиры.

По предварительным данным, мужчина погиб от отравления продуктами горения. В качестве основной версии возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем.

Портал iz.ru сегодня сообщил о крупном пожаре в Партизанске Приморского края. Один взрослый погиб на месте пожара, из горящего дома удалось эвакуировать троих детей, однако они скончались в машине скорой помощи.