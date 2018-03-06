Жительницы Новосибирска оказались в числе самых стройных в России

Новосибирские женщины оказались очень стройными по сравнению с жительницами других регионов. Это выяснили эксперты сайта Avito. Они проанализировали спрос и цены на одежду разных размеров и средства для похудения в Новосибирске.

Выяснилось, что в основном жители этого города покупают одежду размера S. На него приходится 30% спроса. На втором месте — размер M. Его покупает примерно каждая четвертая участница опроса. Вещи размеров XL и XXL наименее востребованы.

Как отмечает ресурс vn.ru, структура спроса в Новосибирске схода с общероссийской. В стране самыми популярными размерами являются S (30%) и M (25%).

Самые худые женщины живут в Перми, Ижевске и Казани. Одежда больших размеров популярна у жительниц Омска, Барнаула и Ульяновска.

Что касается спроса на товары для похудения, то Новосибирск вошел в первую десятку. На этот город пришлось около 2% спроса.

Портал iz.ru ранее сообщил о том, какие подарки являются самыми популярными к 8 марта.