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Правозащитники обвинили власти Украины в ограничении свободы слова

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Фото: ТАСС/Илья Питалев
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Власти Украины пытаются ограничить свободу слова в стране под предлогом обеспечения национальной безопасности. С таким утверждением выступили в международной неправительственной правозащитной организации Freedom House.

«Несмотря на то что формально проект постановления правительства на этот счет можно рассматривать как законное основание, это может стать рычагом давления. Украинская власть ограничивает свободу слова под предлогом национальной безопасности», — цитирует агентство ТАСС директора представительства организации на Украине Мэтью Шаафа.

Напомним, установка специального технического оборудования у провайдеров под предлогом соблюдения ими режима блокировки запрещенных сайтов был одобрен в феврале Национальной комиссией по государственному регулированию связи и информатизации.

«Если система будет установлена, то у спецслужб появится прямой доступ ко всему трафику провайдеров. На примере других стран мы видим, что это мощная власть, и после получения такого контроля спецслужбам будет очень сложно не воспользоваться моментом», — уверен Шааф.

Директор представительства организации считает, что жителям Украины необходимо объяснить, что такое информационная война и пропаганда, «чтобы люди <…> могли сами принимать решения относительно ее [информации] достоверности».

 В мае 2017 года украинский лидер Петр Порошенко запретил использовать в стране интернет-ресурсы ряда российских компаний под предлогом защиты национальных интересов. В список попали проекты Mail.ru Group, в том числе соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ряд СМИ и другие  IT-компании.

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