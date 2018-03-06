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Выплаты льготникам проиндексировали в Липецкой области

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Ежемесячные выплаты льготникам увеличены по решению липецких депутатов, изменения затронут порядка 100 тыс. человек.

Липецкий областной совет депутатов внес изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. С 1 марта ежемесячные выплаты льготникам проиндексированы на 5%. Об этом пишет сайт Lipetskmedia.

Для ветеранов труда и ветеранов военной службы выплаты увеличатся на 500 рублей. Для тружеников тыла и лиц, пострадавших от политических репрессий, прибавка составит 690 рублей ежемесячно. Для реабилитированных граждан выплаты увеличатся на 790 рублей.

Необходимые средства уже заложены в областной бюджет. Всего в Липецкой области ежемесячные выплаты получают около 100 тыс. человек.

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