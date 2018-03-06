В Индии в ДТП погибли 26 человек

В Индии поездка на свадьбу обернулась страшным ДТП. Грузовой автомобиль с гостями перевернулся и упал с моста. 26 человек погибли на месте, 12 получили ранения. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Всего в грузовике в момент аварии находились 60 человек.

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