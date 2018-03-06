Бывший глава МИД Украины обвинил ЕС и США во вмешательстве в политику страны

В ходе допроса в Оболонском районном суде Киева бывший глава МИД Украины Леонид Кожара обвинил Евросоюз и США во вмешательство во внутреннюю политику страны в 2014 году. Экс-министр дает показания в рамках дела экс-президента Украины Виктора Януковича, которого прокуратура обвиняет в госизмене.

«Я хочу с уверенность сказать, что были такие признаки», — ответил экс-министр на вопрос, имелись ли признаки вмешательства стран Запада во внутреннюю политику страны.

Кожара заявил о готовности назвать имена конкретных политиков, по его мнению, влиявших на события в Украине в 2014 году, в режиме закрытого заседания, передает «РИА Новости». Однако суд отказал о проведении дальнейшего разбирательства в закрытом режиме.

Янукович был отстранен от должности президента Украины в ходе политического кризиса 22 февраля 2014 года и госпереворота. Нынешние киевские власти обвиняют экс-президента в госизмене.

Ранее показания в суде дал президент Украины Петр Порошенко. В списке свидетелей со стороны обвинения — спикер Верховной рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел страны Арсен Аваков и др.