Международный фестиваль учителей английского языка пройдет в Самаре

Более 10 тыс. человек примут участие в фестивале федерального значения для преподавателей английского языка, репетиторов и директоров частных школ иностранных языков.

Мероприятие объединит учителей со всей России и СНГ и станет одной из самых масштабных профессиональных конференций. Они смогут обменяться опытом друг с другом и студентами филологических факультетов педагогических вузов.

В течение двух дней обучение проведут 25 признанных во всем мире профессионалов из Великобритании, США, Германии и России. Они расскажут, что нужно современному преподавателю, чтобы в будущем его не заменили роботы, как решать конфликты с учениками, мотивировать взрослых учеников, пишет НИА «Самара».

Фестиваль будет проходить в очно-заочном формате. В первый день мастер-классы и встречи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Новосибирске, Самаре, Воронеже. Во второй день участники смогут посмотреть онлайн-трансляции докладов сертифицированных преподавателей английского языка.