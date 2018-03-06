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Кремль не просили о сотрудничестве в расследовании инцидента со Скрипалем

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Россия не получала просьб о сотрудничестве в расследовании инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании, пострадавшего от «воздействия неизвестного вещества» в британском городе Солсбери. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никто к нам не обращался с такой просьбой. Москва всегда открыта для взаимодействия», — цитирует RT официального представителя Кремля.

Информацией о том, что могло стать причиной этой ситуации, чем в Англии занимался Скрипаль и с чем это может быть связано, в Кремле не располагают, уточнил Песков.

«Вы знаете, как он оказался на Западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять», — констатировал пресс-секретарь.

Комментарии экспертов в западных СМИ, утверждающих, что к инциденту якобы причастна российская сторона, не заставили долго себя ждать, подчеркнул Песков.

Напомним, накануне телерадиокомпания BBC сообщила, что Скрипалю и его спутнице стало плохо в торговом центре 4 марта. Якобы они отравились неизвестным веществом и находятся в больнице.

Видимых травм на телах пострадавших нет, сообщили полиции графства Уилтшир. Лондонская полиция не стала подключаться к расследованию инцидента со Скрипалем, однако ведомство готово оказать поддержку по этому делу в случае необходимости.

Бывший полковник Минобороны РФ Сергей Скрипаль был осужден на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании в 2006 году. В 2010-м его и еще троих осужденных в России помиловали в рамках операции по обмену между спецслужбами России, Соединенных Штатов и Великобритании. В Россию в рамках сделки вернулись девять агентов, в том числе Анна Чапман.

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