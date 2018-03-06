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Почтальонов в Новгородской области обучат оказанию медицинской помощи

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Курсы по оказанию первой медицинской помощи проведут для почтальонов в Новгородской области, учеба пройдет на базе больниц региона.

Соглашение о сотрудничестве было подписано между управлением «Почты России»  и областным министерством здравоохранения. Первыми обучение пройдут почтальоны Великого Новгорода, Новгородского, Шимского и Батецкого районов, их ждут в областной клинической больнице. Для почтальонов из других муниципалитетов учеба будет организована в местных больницах, сообщает «Новгород.ру».

Также сотрудники почты получат право доставлять лекарственные средства и медицинские товары жителям по заявкам.

Всего в Новгородской области действует 258 почтовых отделений, в которых работают 762 почтальона.

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