Почтальонов в Новгородской области обучат оказанию медицинской помощи

Курсы по оказанию первой медицинской помощи проведут для почтальонов в Новгородской области, учеба пройдет на базе больниц региона.

Соглашение о сотрудничестве было подписано между управлением «Почты России» и областным министерством здравоохранения. Первыми обучение пройдут почтальоны Великого Новгорода, Новгородского, Шимского и Батецкого районов, их ждут в областной клинической больнице. Для почтальонов из других муниципалитетов учеба будет организована в местных больницах, сообщает «Новгород.ру».

Также сотрудники почты получат право доставлять лекарственные средства и медицинские товары жителям по заявкам.

Всего в Новгородской области действует 258 почтовых отделений, в которых работают 762 почтальона.