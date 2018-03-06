Двое россиян в Стамбуле отпущены из-под стражи

Граждан России освободили во вторник в Стамбуле, россиян задержали в понедельник и подозревали в провозе запрещенных веществ. Об освобождении граждан России сообщил пресс-атташе генконсульства РФ в Стамбуле Сергей Лосев, передает ТАСС.

По его словам, в понедельник полицейские задержали четверых россиян, двое из них были опущены в тот же день вечером.

«Двоих наших граждан отпустили на свободу, с них сняты обвинения», — сказал сотрудник генконсульства.

Задержание россиян произошло около 14:00, они летели транзитом через местный аэропорт. Все задержанные являются жителями Ростовской области, туристы направлялись в Таиланд.