Врач из Астрахани предлагал сделать пациента инвалидом за 90 тыс. рублей

В Астрахани на медика завели уголовное дело после попытки мошенничества: мужчина предложил своему знакомому оформить документы для получения статуса инвалида за 90 тыс. рублей.

Ортопед-травматолог согласился помочь 49-летнему пациенту, чтобы тот мог получать пенсию и пользоваться специально оборудованным транспортным средством. Медик заведомо знал, что диагноз его знакомого не является основанием для оформления инвалидности 2-й группы, к тому же он не мог повлиять на решение комиссии больницы и бюро медико-социальных экспертиз, пишет «Астрахань 24».

Завершить задуманное врач не успел. Он был задержан сотрудниками ФСБ при передаче денег.

Уголовное дело передано в суд. Медик уволен из больницы.