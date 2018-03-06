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Уволена директор школы, где ученик ранил ножом одноклассника

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В Челябинской области после проверки прокуратуры лишилась должности директор Смольнинской общеобразовательной школы, где ранее 16-летний мальчик на перемене пырнул ножом своего 17-летнего одноклассника. 

Участники конфликта были оставлены в девятом классе на второй год. У подростков  имеются задержки психического развития. Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ». Установлено, что руководитель учреждения Людмила Гилязова не обеспечила безопасных условий для детей. Еще двое сотрудников школы уличены в нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства. Также к дисциплинарной ответственности привлечены председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и начальник управления образования администрации Сосновского района.

Напомним, 17 января сообщалось о ссоре между учениками одной из школ Сосновского района Челябинской области, которая завершилась поножовщиной. Возбуждено уголовное дело. Похожий случай произошел двумя днями ранее в Перми, где двое подростков устроили драку на ножах в школе. В результате инцидента пострадали 15 человек.

Ранее портал iz.ru писал, что власти Удмуртии планируют организовать в школах службы примирения для разрешения конфликтов между учениками.

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